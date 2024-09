Der Mediziner Alexandre Exquemelin schließt sich im 17. Jahrhundert Seeräubern in der Karibik an und berichtet darüber. Sein Buch wird in mehrere Sprachen übersetzt.

Trotz des strahlend blauen Himmels wird der 28. Januar 1671 für die Bewohner Panamas, der reichsten Stadt Spanisch-Amerikas, ein schrecklicher Tag: Nicht von der See, sondern von Land her werden