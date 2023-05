Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seggen haben viele Vorzüge: von langlebig bis robust und anpassungsfähig ist alles dabei. Hübsch anzusehen und ein probates Gestaltungselement sind sie obendrein. Sie gelten als echte „Urgesteine“ der Pflanzenwelt. Ein Überblick über ihre Sortenvielfalt.

Seggen (Carex) kommen fast weltweit vor. Rund 2200 Arten dieser ausdauernden, krautigen Pflanze gibt es. Sie gedeihen hoch in den Bergen genauso gut wie am Meer, im Schatten und in der