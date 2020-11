Alle Jahre wieder: Pünktlich zur kalten Jahreszeit veröffentlicht Publisher EA Sports eine neue Version der Fußball-Simulation „FIFA“. Mit der 21er-Auflage dürften die Fans allerdings nicht ganz zufrieden sein. Der Grund: „FIFA 21“ fühlt sich lediglich wie ein Update zur letztjährigen Version an – zum Vollpreis.

Aber auch wenn Fans und diejenigen, die bereits die letztjährige Version von „FIFA“ ihr Eigen nennen dürfen, nicht ganz auf ihre Kosten kommen, so dürfen sich auf alle Fälle Gamepad-Akrobaten freuen, die mit „FIFA 21“ erstmals in den virtuellen Fußball-Zirkus einsteigen. Denn dann lässt „FIFA 21“ vor allem in Sachen Umfang die Muskeln spielen. Das für PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch zur Verfügung stehende Spiel bietet zwar keine Story, dafür aber einen ausgereiften Karriere-Modus, in dem wir als Manager unser Team an die Spitze führen. Wem das zu öde ist, der darf sich auch an die Karriere eines einzelnen Spielers wagen und ihn in den Fußball-Olymp führen.

Auf der anderen Seite gibt es aber jene Veteranen, die schon seit Jahren im FIFA-Universum unterwegs sind. Und die dürfte es ganz und gar nicht freuen, dass die 2021er-Ausgabe der Fußball-Simulation fast nur ein Update zur 20er-Version ist. Zum Beispiel ist da das Menü, das noch exakt so aussieht wie im Vorgänger. Oder die Pressekonferenzen, die weiterhin unvertont bleiben. Alles in allem finden sich nur wenige Neuerungen in „FIFA 21“, was dem ein oder anderen Fan durchaus sauer aufstoßen dürfte.

Eine Ausnahme bietet da der FIFA Street-Modus Volta, in dem wir nun mit bis zu vier Freunden in spaßigen 5-gegen-5-Duellen antreten dürfen. Der dazugehörige Story-Modus, der jetzt auf den Namen „Das Debüt“ hört, wurde aber im Vergleich zum vergangenen Jahr wieder ausgedünnt. Bereits nach etwa zwei Stunden haben wir den Modus absolviert. Da trösten auch Gastauftritte von Fußballgrößen wie Thierry Henry oder Kaká nicht. Schade eigentlich …

