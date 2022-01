Kurz vor Weihnachten war es wieder soweit: EA Sports veröffentlichte die nächste Version der überaus beliebten Fußball-Simulation „FIFA“. Mit der 22er-Auflage kommen vor allem Besitzer der neuen Konsolengeneration auf ihre Kosten. Alle anderen erhalten jedoch wieder einmal „nur“ ein Update. Und das zum Vollpreis ...

Hypermotion ist die Technologie, mit der „FIFA 22“ beworben wird. Noch nie gehört? Kein Problem: Dabei handelt es sich um eine neue Form der Digitalisierung, die bei Fußballspielen zum Einsatz kommt. Wurden Fußballer in der Vergangenheit vor einen Greenscreen gestellt, um einzelne Animationen aufzunehmen und dann in das Spiel zu übertragen, werden heute ganze Fußballspiele mit Hypermotion aufgenommen. Am Ende werden also nicht mehr einzelne Bewegungen ins Spiel eingebaut, sondern ganze Partien digitalisiert um sie in die Spielengine von „FIFA 22“ einfließen zu lassen. Damit soll nicht nur der Realismus auf ein neues Level gehievt werden, die Spielabläufe kommen nun deutlich flüssiger daher.

Ebenfalls neu ist das sogenannte Machine Learning, was nichts anderes bedeutet, als dass die Künstliche Intelligenz der Computer-Kontrahenten kontinuierlich dazulernt. Für Profis ist das sicherlich eine willkommene Neuerung, Tore lassen sich damit nämlich deutlich schwerer schießen – auf der anderen Seite der Medaille dürfte der Einstieg für Neulinge aber deutlich schwieriger ausfallen.

Und wie sieht es mit der Grafik aus? Die wurde auf Playstation 5 und Xbox Series X/S aufgehübscht. Das fällt vor allem an den Charaktermodellen auf, die nun detaillierter daherkommen. Besonders die Haare der Stars sehen dabei ziemlich gut aus. Darüber hinaus wurde auch die Match-Präsentation verbessert, die nun Einlaufkinder beinhaltet oder Greenkeeper bei der Arbeit zeigt.

Hört sich wunderbar an. Zumindest, wenn man Besitzer einer Playstation 5 oder Xbox Series X/S ist. Denn für die Konsolen der alten Generation stehen oben genannte Funktionen gar nicht erst zur Verfügung. Klar, die neuen Konsolen verfügen über deutlich mehr Power. Aber wieso wird „FIFA 22“ für die alten Konsolen dann ebenfalls zum Vollpreis angeboten?

Verlag: EA Sports

Freigegeben: Ab 0 Jahren

Wertung: 8 von 10 Punkten