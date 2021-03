Rom wurde bekanntlich nicht an einem einzigen Tag erbaut, und auch Paradox Interactive arbeitet beharrlich weiter an „Imperator: Rome“. Jetzt haben die Schweden eine Art Generalüberholung veröffentlicht: Das „Marius“-Update bringt das Strategiespiel auf die Versionsnummer 2.0 und etliche Neuerungen mit sich.

In dem Globalstrategiespiel herrschen Spieler über ein antikes Reich und versuchen, dessen Einfluss auszubauen – mit Diplomatie, eher jedoch mit Waffengewalt. Gerade Hobby-Generäle dürften gravierende Änderungen bemerken: Armeen werden nicht mehr dauerhaft aufgestellt, sondern in Kriegen ausgehoben. Ist der Konflikt beigelegt, wandern die Soldaten wieder in ihre Heimatprovinzen. Erst im späteren Spielverlauf lassen sich ständige Armeen, Legionen, rekrutieren, deren Unterhaltskosten allerdings beträchtliche Summen verschlingen. Dafür sammeln die Legionen Auszeichnungen, die ihnen im Kampf Vorteile verschaffen.

Schlankere Benutzeroberfläche und neue kostenpflichtige Inhalte

Was „Imperator: Rome“-Rückkehrern ebenfalls auffallen dürfte, ist die überarbeitete Benutzeroberfläche. Jetzt ist es einfacher, sich im Spiel zurecht zu finden. Zumindest soweit man das bei einem Globalstrategiespiel aus dem Hause Paradox sagen kann. Die Detaileinstellungen sind noch immer überwältigend; da lassen sich bestimmten Kulturgruppen im eigenen Reich verschiedene (Bürger-)Rechte zugestehen, Relikte in Tempeln einlagern oder Befehle an die Provinzgouverneure erteilen. Selbst nach Stunden im Spiel finden sich neue Kniffe und Einstellungsmöglichkeiten.

Im kostenpflichtigen Teil des „Marius“-Update, „Heirs of Alexander“, geht’s um die Nachfolgereiche Alexander des Großen, die neue Grafiken, Sounds und Missionen enthalten. Außerdem gibt’s für alle Völker einen Weltwunder-Baukasten.