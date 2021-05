Eigentlich möchte man nach Mainz fahren und die Entwickler von „Anno 1800“ wahlweise Umarmen oder Ohrfeigen. Denn ihr Aufbauspiel ist in den vergangen zwei Jahren so gigantisch geworden, dass für eine komplette Partie gut und gern eine Woche Urlaub draufgeht. Und noch immer finden die kreativen Rheinhessen Aspekte des Spiels, die sie mit Erweiterungen verbessern.

Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum: Das Aufbauspiel „Anno 1800“ ist eine Pracht. Spielerisch, grafisch und auch darin, wie die Entwickler das Spiel seit der Erstveröffentlichung im April 2019 pflegen und stets weiter verbessern. Mittlerweile sind etliche Erweiterungen für das Grundspiel erschienen, die neue Inhalte für das Aufbauspiel liefern, das in der Zeit der industriellen Revolution spielt. Diese Zusatzinhalte, DLCs – Downloadable Content –, sind einzeln erhältlich, aber auch als Teil von sogenannten Season Passes. Deren Preise liegen, je nach Anbieter, etwa zwischen 15 und 25 Euro.

Season Pass 1 – 2019

Im ersten Jahr nach der Veröffentlichung sind die Erweiterungen Gesunkene Schätze, Botanica und Die Passage erschienen. Mit Gesunkene Schätze wurde das Spiel unter anderem um eine riesige neue Insel ergänzt, die eine entsprechend große Metropole erlaubt, dazu eine neue Questreihe und neue Gegenstände fürs Schiffs- und Gebäudeinventar. Botanica dreht sich ganz um den namensgebenden Botanischen Garten, der sich als neues Bauprojekt mit auf Schiffsexpeditionen gesammelten Blumen verschönern lässt. Dazu kommen noch ein paar nette Spielereien, etwa ein Musikpavillon, in dem aus der „Anno“-Reihe bekannte Melodien von Orchestern gespielt werden. Die Passage führt sogar eine komplett neue Umgebung ein: die Arktis. Dort lassen sich eine Questreihe erledigen und neue Siedlungen errichten – inklusive neuer Güter für die Alte Welt.

Season Pass 2 – 2020

Auch 2020 haben die Entwickler von Ubisoft Mainz ihr bis dato erfolgreichstes Projekt weiter betreut und ausgebaut: Paläste der Macht, Reiche Ernte und Land der Löwen sind 2020 veröffentlicht worden. Wieder lassen die Namen darauf schließen, welcher Aspekt des Spiels verbessert wird. Paläste der Macht ermöglicht es, einen Palast aus verschiedenen Modulen zusammenzustellen und Minister einzustellen, die bestimmte Boni geben. Reiche Ernte ergänzt die Landwirtschaft um Silos für die Tierzucht und im späteren Spielverlauf um Traktoren für die Bauernhöfe. Die Landmaschinen müssen dabei mit der neuen Ressource Öl versorgt werden. In Land der Löwen kommt erneut eine Karte dazu: das an Afrika angelehnte Enbesa. Für die Alte Welt bietet das Forschungsinstitut eine frische Herausforderung, da es die neue Bevölkerungsstufe, die Gelehrten, mit verschiedenen Gütern zufriedenzustellen gilt.

Season Pass 3 – 2021

Selbst in diesem Jahr werden die „Anno 1800“-Spieler weiter mit Inhalten versorgt: Speicherstadt und Reisezeit sind bereits erschienen, im Herbst folgt noch Dächer der Stadt. In Speicherstadt lassen sich die Häfen kräftig aufwerten. Angelehnt an Hamburg entstehen Lagerhäuser, Reparaturkräne und Handelshäuser – allesamt auf dem Wasser. Reisezeit lockt Touristen in die Städte der Alten Welt. Die Besucher müssen mit Hotels und Restaurants, Busfahrten und Sehenswürdigkeiten bei Laune gehalten werden. Die ersten Hochhäuser der „Anno“-Geschichte werden in Dächer der Stadt Einzug in die Spieleserie halten und mit ihren vielen Bewohnern die Versorgungslogistik der Spieler auf die Probe stellen.

Dekorationspakete

Über die großen DLCs hinaus gibt’s noch einzeln erhältliche, kleinere Erweiterungen, die sich jedoch auf optische Verschönerungen beschränken – beispielsweise ein Weihnachtspaket mit einem Wintermarkt oder das Jahrmarktpaket mit Fahrgeschäften und Rummelbuden. Damit lassen sich die Städte aufpolieren.

„Die Siedler“ in Startlöchern

Offen ist, wie es 2022 weitergeht – möglicherweise wird im kommenden Jahr ein gänzlich neuer Ableger der „Anno“-Reihe angekündigt. Und Aufbauspieler dürfen sich freuen: Für 2022 steht das nächste „Die Siedler“ in den Startlöchern. Ebenfalls mit rheinland-pfälzischer Beteiligung.