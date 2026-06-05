Schultüten lassen sich gut selbst gestalten. Doch beginnen Sie am besten rechtzeitig. So lässt sich das gute Stück auch mit bereits vorhandenen Materialien basteln.

Köln (dpa/tmn) - Sie wollen die Schultüte für den Nachwuchs selbst gestalten? Dann rät die DIY Academy in Köln, schon früh passende Materialien zu sammeln. Gefragt sind zum Beispiel stabile Pappe von Verpackungen, Stoffreste, Geschenkbänder oder übriggebliebenes Bastelpapier.

Wer mit Glitzer, Stickern und Co. arbeiten will, kann womöglich auch Reste davon bei Nachbarn oder Freunden abgreifen.

Und: Man muss auch nicht alles selbst machen. Wer zum Beispiel wenig Zeit hat, kann auch einen Schultütenrohling besorgen, der sich dann nach eigenen Wünschen (bzw. denen des künftigen Schulkindes) verzieren lässt. Die kegelförmigen Exemplare gibt es in verschiedenen Größen im Handel. Für Schulanfänger empfiehlt die DIY Academy eine Länge von etwa 70 cm.

Aus Kreis wird Tüte

Oder Sie basteln den Kegel ganz einfach selbst: Dafür brauchen Sie nur einen stabilen Karton in der gewünschten Farbe, eine Schere und Bastelkleber. Und so geht's:

Aus dem Karton einen Kreis mit einem Radius von etwa 45 cm ausschneiden.

Den Kreis einmal vom Rand bis zur Mitte einschneiden, damit er sich öffnen lässt.

Das zugeschnittene Stück dann zu einem Kegel zusammenrollen und die überlappenden Kanten mit Kleber fixieren.

Schwere Geschenke nach unten packen

Nun können Sie mit dem Verzieren loslegen – etwa mit Sternen, Meerjungfrauenmotiven, Einhörnern, Astronautenfiguren aus bunter Pappe - oder was immer sonst Ihr Kind gut findet.

Ein Tipp: Beim Befüllen der Tüte auf die Gewichtsverteilung achten. Legen Sie schwere Sachen nach unten und empfindliche Geschenke nach oben. Große Schultüten lassen sich innen mit Seidenpapier, Tüll oder Stoff auspolstern. Das sieht hübsch aus, so die DIY Academy, und schützt den Inhalt.