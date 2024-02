Wer möchte, dass ältere Menschen aufs Auto verzichten, der muss ihnen auch vernünftige Alternativen anbieten.

Das EU-Parlament hat richtig entschieden: Über verpflichtende Gesundheitstests für Autofahrer werden auch künftig allein die Mitgliedstaaten bestimmen. Für Deutschland schließt Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) derlei Pflicht-Tests aus. Wer seinen Führerschein behalten will, muss hierzulande also auch künftig nicht zum Arzt. Gut so.

Im Kern sollten die regelmäßigen Arzt-Checks gerade ältere Menschen dazu zwingen, das Auto stehen zu lassen. Denn ihnen wird nachgesagt, zwar seltener in Unfälle verwickelt zu sein, doch wenn, dann seien diese Unfälle oft besonders schwer.

Warum keine Gutscheine fürs Taxi?

Aber Zwang ist auch hier der falsche Weg. Wer möchte, dass ältere Menschen aufs Auto verzichten, der muss ihnen auch Alternativen anbieten. Gerade auf dem Land ist das Auto häufig noch immer die einzige Chance, mobil zu sein. Busse und Bahnen fahren gar nicht oder viel zu selten und Taxis sind zu teuer.

Wenn die Politik will, dass ältere Menschen sich nicht hinters Steuer setzen, muss sie den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Und wer seinen Führerschein freiwillig abgibt, sollte dafür ein kostenloses Deutschlandticket und Gutscheine fürs Taxi bekommen. Doch das will dann auch keiner bezahlen.