Am 4. Januar 2011 starb in Tunesien der Straßenhändler Mohamed Bouazizi. Was seither in der arabischen Welt geschah, ist eine hochkomplexe Zeitenwende, die kaum jemand so gut erklärt wie Karim El-Gawhary. Sein neues Buch darüber ist sein bestes.

Ayat ist eine junge Fotografin in der irakischen Stadt Ramadi. Ihre Familie musste vor dem Terror des „Islamischen Staats“ fliehen, fand in Bagdad Unterschlupf. Nun ist der IS besiegt,