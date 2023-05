Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Russland engagieren sich die Organisationen der Soldatenmütter für jene russischen Männer, die von Wladimir Putin an die Front in der Ukraine geschickt werden.

Der dunkelrote Anstrich der schweren Holztür ist mit Graffiti übersät, dazwischen glänzt eine hellblaue Tafel: „Die Soldatenmütter von Sankt Petersburg.“ Die Tür