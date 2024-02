Das Europaparlament hat am Dienstag einem Gesetz zugestimmt, mit dem große Flächen in der EU wieder in ihren natürlichen Zustand versetzt werden sollen. Dem Votum war ein monatelanger erbitterter politischer Streit vorangegangen.

Um kurz vor halb eins hielt es Terry Reintke am Dienstag nicht mehr auf ihrem Platz. Die Ko-Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Europaparlament sprang auf und fiel einer Parteifreundin in die Arme. Gerade war das Ergebnis der Abstimmung über das heiß umkämpfte Renaturierungsgesetz verkündet worden – eine Mehrheit der Abgeordneten hatte den Plänen zugestimmt. 329 Ja-Stimmen standen 275 Nein-Stimmen und 24 Enthaltungen gegenüber.

Das mehrheitliche Ja war alles andere als ein Selbstläufer. Denn im Vorfeld der Abstimmung hatte die größte politische Gruppe im Europaparlament, die konservative EVP-Fraktion, angekündigt, sie werde gegen das Gesetz stimmen. EVP-Fraktionschef Manfred Weber sagte, das Gesetz sei „schlecht verfasst“. Es führe zu mehr Unsicherheit und sei zu bürokratisch. Weber betonte, die EVP sei für den Kampf gegen den Klimawandel; das Renaturierungsgesetz aber sorge nicht für das dafür Notwendige.

Ursprüngliche Pläne abgeschwächt

Das Renaturierungsgesetz gilt als wichtiger Bestandteil des namentlich von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) vorangetriebenen Green Deal, durch den die EU bis 2050 klimaneutral werden soll. Die ablehnende Haltung der EVP werten Beobachter denn auch als Distanzierung der Konservativen vom Kurs ihrer Parteifreundin. Der ursprüngliche Vorschlag der EU-Kommission war in einem sogenannten Trilog zwischen Kommission, dem Rat und Vertretern des Europaparlaments im vergangenen November bereits abgeschwächt worden.

Ein Ziel des Gesetzes ist es, dass bis 2030 mindestens 20 Prozent aller Land- und Meeresflächen in der EU wieder in einen annähernd natürlichen Zustand versetzt werden. Die dafür erforderlichen Maßnahmen sollen sich nicht auf Naturschutzgebiete beschränken, sondern auch bewirtschaftete Flächen wie Wälder, Felder und auch städtische Gebiete umfassen.

Moore sind wichtige Kohlendioxid-Speicher

Das Gesetz sieht unter anderem die Renaturierung entwässerter Moore vor. Moore gelten als wichtige Speicher für das Klimagas Kohlendioxid. Der Europäische Bauernverband hatte die EU-Abgeordneten am Montag dazu aufgerufen, gegen das Gesetz zu stimmen. Auch der Deutsche Bauernverband äußerte Kritik.

Nach Angaben der EU-Kommission sind über 80 Prozent der geschützten Lebensräume in der EU in einem schlechten Zustand. Dafür verantwortlich ist demnach neben dem Klimawandel vor allem die konventionelle Landwirtschaft mit übermäßigem Einsatz von Düngemitteln und Chemikalien.

Mit dem Ja des EU-Parlaments hat das Gesetz die wohl größte Hürde genommen. Das Ja der Mitgliedstaaten gilt als sicher. Nach Inkrafttreten müssen die 27 Mitgliedsländer der Union innerhalb von zwei Jahren nationale Renaturierungspläne vorlegen. Laut dem nun gebilligten Text kann in Notsituationen, bei denen die Ernährungssicherheit aufgrund mangelnder EU-weiter Verfügbarkeit von Anbauflächen gefährdet ist, die Renaturierung landwirtschaftlicher Ökosysteme ausgesetzt werden.

Pfälzer Abgeordnete hat maßgeblich mitverhandelt

Die Pfälzer Grünen-Abgeordnete Jutta Paulus, die ihr Wahlkreisbüro in Kaiserslautern hat, zeigte sich erleichtert. Paulus hatte für ihre Fraktion maßgeblich an den Verhandlungen über das neue Gesetz mitgewirkt. Sie betonte, dass die EU ihre Klimaziele nicht erreichen werde, wenn die Ökosysteme nicht in die Lage versetzt würden, klimaschädliches Kohlendioxid zu speichern. Außerdem seien gesunde Böden die Voraussetzung dafür, dass Landwirte auch auf längere Sicht ausreichende Erträge erzielen könnten.

Paulus räumte ein, dass „schmerzliche“ Abschwächungen an den ursprünglichen Plänen nötig gewesen seien, um im Rat und im Parlament eine Mehrheit zu sichern. So müssten die Mitgliedstaaten zwar Maßnahmen ergreifen mit dem Ziel, 20 Prozent belasteter Flächen zu renaturieren. Ob dieses Ziel dann aber tatsächlich erreicht werde, werde nicht vorgeschrieben.

