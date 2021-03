Nach den jüngsten Bund-Länder-Beschlüssen zur Corona-Pandemie wird es in Rheinland-Pfalz bald kostenlose Schnelltests für alle geben. Einzelhandel und Gastronomie müssen sich mit Öffnungen noch in Geduld üben.

Alle Menschen im Land sollen sich spätestens ab Anfang April auch ohne Symptome einmal in der Woche kostenlos auf eine Corona-Infektion testen lassen können. Dies kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag in Mainz an. Damit werde am kommenden Montag in Schnelltestzentren begonnen, die überall im Land aufgebaut werden.

Dreyer zeigte sich mit den Bund-Länder-Beschlüssen zufrieden. Es gebe nun einen Perspektivplan. Rheinland-Pfalz werde sich an die bundeseinheitliche Linie halten. Das bedeutet unter anderem, dass ab Montag Blumengeschäfte und Gartenmärkte auch in Innenräumen verkaufen dürfen. Ebenso können Buchläden, Museen, Gedenkstätten und Galerien unter Auflagen öffnen. Nach den Friseuren dürfen auch die Anbieter anderer körpernaher Dienstleistungen wieder starten. Angebote, bei denen keine Maske getragen werden kann, sind nur nach tagesaktuellem negativen Coronatest möglich. Ausgeweitet wird das Einkaufen nach Termin, auf einen Kunden pro 40 Quadratmeter.

„Notbremse“ bei Inzidenz über 100

Weitere Lockerungen, zum Beispiel für den Einzelhandel, wären den Beschlüssen zufolge bereits am Montag möglich. Sie sind jedoch von einer stabilen Inzidenz unter 50 abhängig. Liegt diese länger als drei Tage über diesem Grenzwert, müssten die Lockerungen wieder zurückgenommen werden. Die landesweite Inzidenz bewegte sich zuletzt um den Wert 50. Dreyer kündigte an, das detaillierte Vorgehen mit dem Handel und den Kommunen zu besprechen. Ebenfalls unklar ist am Donnerstag geblieben, ob die Inzidenz des Landes oder die jeweiligen regionalen Werte zur Grundlage genommen werden sollen. Klar hingegen: In Kreisen und Städten mit Werten über 100 werde weiterhin „die Notbremse gezogen“, so die Ministerpräsidentin.

Kitas gehen wieder in Regelbetrieb

Die Beschlüsse sehen die Öffnung der Außengastronomie frühestens ab dem 22. März vor. Mit Blick darauf und auf die Beherbergungsbetriebe sagte Dreyer: „Ich hätte mir mehr gewünscht.“ Zufrieden zeigte sich Dreyer, dass die Einschränkungen für private Kontakte gelockert werden. Ab Montag dürfen wieder zwei Hausstände zusammenkommen – mit maximal fünf Personen plus Kindern bis 14 Jahren.

Vorschulkinder können ab Montag zurück in die Kitas und der Wechselunterricht wird auf die Klassen fünf und sechs ausgeweitet. Nach drei Monaten mit eingeschränkter Kita-Betreuung sollen die Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz zum 15. März wieder in den Regelbetrieb übergehen, kündigte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) an.