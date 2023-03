Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Zahlen sind eindeutig: In den beiden letzten Monaten des vergangenen Jahres gab es deutlich mehr Todesfälle in Rheinland-Pfalz – allein im Dezember 29 Prozent mehr. Die Statistiker sagen: Wesentliche Ursache dafür ist die Corona-Pandemie.

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems sind in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr mehr Menschen gestorben in einem Jahr als jemals zuvor in der Geschichte des Bundeslandes: 49.085 Personen.