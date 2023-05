Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im US-Bundessstaat New York wächst der Druck auf Gouverneur Cuomo. Ein halbes Dutzend Frauen wirft ihm sexuelle Belästigung vor.

Die Cuomos sind eine dieser Politiker-Familien, die in Amerika bekannt wie bunte Hunde sind. Vater Mario war in den 80er und 90er Jahren Gouverneur von New York, Sohn Andrew hat das Amt 2011 übernommen.