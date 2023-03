Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Aussetzen der Impfpflicht in Pflege und Medizin hätte schwere Nachteile für vulnerable Menschen – so begründete das Verfassungsgericht seine Entscheidung, den Eilantrag gegen die Teil-Pflicht abzulehnen. Welche Folgen es hat, wenn zu wenige Mitarbeiter geimpft sind, zeigen die Todesfälle in einem Rastatter Pflegeheim.

55 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, 15 sind in Zusammenhang mit Covid19 gestorben. Keiner der Verstorbenen war geboostert. Diese Nachricht aus einem Pflegeheim in Rastatt sorgte für