In Frankreich gibt es Grippe- und Corona-Impfungen auch in der Apotheke. In Rheinland-Pfalz testen Apothekerkammer und AOK jetzt in einem Pilotprojekt die Grippeimpfung.

Die vierte Corona-Welle rollt durch das Land, die Zahl der Neuinfizierten steigt quasi täglich, noch immer sind viele Menschen nicht geimpft oder benötigen bereits eine Booster-Impfung. Die Impfzentren haben mittlerweile geschlossen, jetzt sollen es die Hausärzte, Impfbusse und Krankenhäuser richten. Mit Blick auf unser Nachbarland Frankreich drängt sich eine weitere Alternative auf: Impfen in der Apotheke. Doch so weit ist man in Deutschland nicht.

„Grundsätzlich sind wir offen und gesprächsbereit für Corona-Impfungen in den Apotheken“, sagt Peter Stahl, Präsident der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz, auf Anfrage der RHEINPFALZ am SONNTAG. Einfach losimpfen geht nicht, zunächst müssen die Apotheker geschult werden. Und: „Viele Ärzte sehen es kritisch, wenn die Apotheken anfangen zu impfen“, sagt Stahl.

Grippeimpfung als Pilotphase

Derzeit