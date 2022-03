Ein kleines Video, das aus einem ukrainischen Luftschutzkeller in Kiew stammen soll, bewegt Menschen weltweit. Wann und wo genau das Video entstanden ist, ist unbekannt. Auch konnte es nicht verifiziert werden. In dem schlecht beleuchteten Keller steigt ein kleines Mädchen in einem mit silbernen Sternen verzierten Pullover auf einen Stuhl und sorgt für einen herzzerreißenden Moment: Das Mädchen mit dem Namen Amelia singt das Lied „Let It Go“ aus dem Disney-Film „Frozen“ („Die Eiskönigin“) auf Russisch.

Zu sehen ist, wie das Mädchen die anwesenden Erwachsenen zu Tränen rührt. Manche filmen den kleinen Auftritt. Eine Frau teilte das Video später auf Facebook. Seither haben Millionen Menschen den Clip gesehen. Er wurde auch auf Twitter, Youtube und Instagram geteilt.

„Der neue Tag wird den Weg zeigen, ich habe vor nichts mehr Angst“, heißt es in dem Lied auf Russisch. Marta Smekhova, die das Video bei Facebook hochgeladen hat, schrieb dazu: „Vom ersten gesungenen Wort an, herrschte völlige Stille ... jeder hörte auf zu tun, was er gerade tat, und hörte dem Lied dieses kleinen Mädchens zu, das gerade so hell erstrahlte.“

Das Lied „Let It Go“ wurde nach der Veröffentlichung des Disney-Films 2013 ein weltweiter Hit, gewann 2014 den Oscar für den besten Filmsong. Die russische Version des Songs wurde auf Youtube mehr als 88 Millionen Mal angesehen.

Komponistin meldet sich per Twitter

Seit Russland Städte in der Ukraine bombardiert, suchen viele Menschen in Kellern Schutz vor den Bomben. „Sie hat mir gesagt, dass sie davon träumt, auf einer großen Bühne vor Publikum zu singen“, schreibt Smekhova auf Facebook. Ihre Nachricht richtet sich auch an die Menschen im Nachbarland: „Schaut gegen wen ihr kämpft: Unsere Kinder strahlen wie Licht, das selbst in einem dunklen, feuchten Keller nicht verblasst, sondern noch heller leuchtet.“

Inzwischen hat sich auch die Komponistin des Lieds, Kristen Anderson-Lopez, per Twitter gemeldet. Auf Englisch schreibt sie: „Liebes kleines Mädchen mit der schönen Stimme, mein Mann und ich haben dieses Lied als Teil einer Geschichte über die Heilung einer leidenden Familie geschrieben. Die Art, wie du es singst, ist wie ein Zaubertrick, der Licht in deinem Herzen verbreitet und jeden heilt, der es hört. Sing weiter! Wir hören zu!“