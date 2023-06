Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Auftakt des Strafverfahrens in der unglaublichen Dokumentenaffäre ist misslungen: der Ex-Präsident konnte sich triumphierend in Szene setzen. Das sollte eine Mahnung für alle Optimisten sein, die den Möchtegern-Autokraten schon vorschnell abgeschrieben haben. Ohnehin droht Trump die größte Gefahr nicht vom Gericht in Miami.

Die Bilder sind befremdlich. Der Mann hat sich über Gesetze und Regeln gestellt, das FBI belogen, aus narzisstischer Geltungssucht und Autokraten-Wahn die nationale Sicherheit gefährdet