Facebook hat Anzeigen von US-Präsident Donald Trump von der Plattform genommen, weil darin ein einst von den Nationalsozialisten in Konzentrationslagern eingesetztes Symbol verwendet worden war.

Die Posts hätten Regeln gegen die Verbreitung von „organisiertem Hass“ in dem sozialen Netzwerk widersprochen, erklärte ein Facebook-Sprecher am Donnerstag. Die Verwendung des Nazi-Symbols sorgte für Empörung. Twitter versah unterdessen erneut einen Tweet von Trump mit einem Warnhinweis.

In bezahlten Posts hatte Trumps Wahlkampfteam auf Facebook angesichts der jüngsten – und überwiegend friedlichen – Proteste in den USA vor „linksextremen Mobs“ gewarnt, die Amerikas Städte zerstörten. In einer Version der Anzeige, die sich gegen die linke „Antifa“ richtete, wurde ein umgekehrtes rotes Dreieck verwendet. So haben die Nazis in Konzentrationslagern politische Gefangene gekennzeichnet. Ein solches Symbol einer „verbotenen Hassgruppe“ könne nicht ohne den nötigen kritischen Kontext verwendet werden, sagte der Facebook-Sprecher.

„Unwissen ist keine Entschuldigung“

Jüdische Gruppen zeigten sich empört. Ein solches Symbol einzusetzen, „um politische Gegner anzugreifen, ist hochgradig anstößig“, schrieb der Chef der Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt. Trumps Wahlkampfteam müsse sich mit der Geschichte auseinandersetzen. „Unwissen ist keine Entschuldigung“, schrieb er auf Twitter.

Die Verwendung von Nazi-Symbolen sei „ekelhaft und geschichtsvergessen“, erklärte der Präsident der Konferenz der Europäischen Rabbiner, Pinchas Goldschmidt, am Freitag. Trumps Wahlkampfmanager Brad Parscale hingegen beschwerte sich bei Fox News am Freitag, die „Fehde“ zwischen dem Silicon Valley und dem Präsidenten sei „real“. Man wolle Trump bewusst schaden.