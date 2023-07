Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den USA ist die Kritik an der Lieferung von Streumunition an die Ukraine verhalten. Doch bleiben bei einem Einsatz wohl mehr nicht-detonierte Granaten am Boden zurück als das Pentagon zugibt.

Joe Biden machte aus seiner eigenen Zerrissenheit keinen Hehl. „Es war eine sehr schwierige Entscheidung für mich“, sagte der US-Präsident in einem am Sonntag ausgestrahlten CNN-Interview: