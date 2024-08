Serbiens bester Torjäger in dieser Saison läuft künftig für Aufsteiger Ulm auf. In dieser Saison traf Kahvic bereits fünfmal.

Ulm (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist SSV Ulm hat kurz vor dem Ende des Transferfensters Stürmer Aleksandar Kahvic verpflichtet. Der Serbe kommt aus seiner Heimat vom Erstligisten OFK Belgrad zum Aufsteiger. In insgesamt 16 Spielen für den OFK erzielte Kahvic 14 Tore und bereitete zwei Treffer vor.

In der laufenden Spielzeit war der 20-Jährige schon fünfmal erfolgreich und führt damit die Torjägerliste der Super Liga Srbije an. «Er spielt bislang eine beachtenswerte Saison und wir sind zuversichtlich, dass wir ihm als jungem Spieler hier in Ulm die notwendigen Rahmenbedingungen für eine langfristig positive Entwicklung bieten können», sagte Geschäftsführer Markus Thiele. Der SSV trifft am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auswärts auf den SC Paderborn.