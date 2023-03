Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Türkei gerät durch den russischen Angriff auf die Ukraine in eine äußerst schwierige Lage.

Vasil Bodnar, der Botschafter der Ukraine in der Türkei, tritt am Donnerstag in Ankara vor die Kameras und wirbt um Unterstützung für sein Land. Konkret fordert er von der türkischen