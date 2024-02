Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der ukrainische Präsident hat in München an die Welt appelliert, in der Hilfe für sein Land nicht nachzulassen. Er dankte in einer emotionalen Rede besonders den USA, aber auch Deutschland für die bisherige Unterstützung.

Mit einem rhetorisch flammenden Appell hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz für mehr Hilfe im Krieg gegen Russland