Der Rückzug von Heiko Maas aus der Politik führt zu einer leichten Verjüngung des Bundestages. Denn auf den 56-jährigen früheren Außenminister folgt eine 22-Jährige.

Emily Vontz wird künftig die jüngste Abgeordnete im Bundestag sein. Sie freue sich auf ihre neue Aufgabe, sagte die 22-jährige saarländische Juso-Landesvorsitzende am Mittwoch. Vontz studiert an der Universität Trier im vierten Semester Politikwissenschaften und Französisch. „Die deutsch-französischen Beziehungen, das ist mein Herzensthema“, sagt sie, die in Losheim am See wohnt. Nach dem Abitur sei sie für einen Internationalen Freiwilligendienst ein Jahr in Frankreich gewesen. Sie spüre eine „Begeisterung und Liebe für Demokratie und Europapolitik“ und es mache sie betroffen, wenn Leute sagten, dass ihnen Politik egal sei. „Man merkt ja jetzt, wie wichtig es ist, dass wir in Deutschland in einer guten Demokratie leben.“

Vontz'’ Vorgänger im Bundestag, Heiko Maas, hatte am Dienstag seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Am Mittwoch erklärte er gegenüber Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, dass er sein Mandat zum 31. Dezember niederlegen werde. „Ich habe immer gesagt, dass ich nicht als Politiker in Pension gehen werde. Dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen“, schrieb der 56-Jährige auf Instagram. Laut „Saarbrücker Zeitung“ wird der in Saarlouis geborene Volljurist im kommenden Jahr als Partner in eine Berliner Anwaltskanzlei eintreten.

Maas war zuständig für Corona-Rückholaktion

Als Maas 2013 von der SPD als Bundesjustizminister der großen Koalition nominiert wurde, war das eine kleine Überraschung. Denn in den Jahren zuvor wirkte er in der Landespolitik eher glücklos. Drei Mal – 2004, 2009, 2012 – trat Maas bei saarländischen Landtagswahlen als Spitzenkandidat seiner Partei an; jedes Mal musste er sich seinen CDU-Kontrahenten geschlagen geben. Zunächst zog er gegen Peter Müller den Kürzeren, dann gegen dessen Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Nach fünf Jahren im Justizministerium übernahm Maas, der seit 2017 im Bundestag sitzt, 2018 das Amt des Bundesaußenministers. In dieser Funktion war er im Frühjahr 2020 für die bis dahin größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik zuständig. Weit über 200.000 deutsche Staatsbürger, die wegen der Corona-Beschränkungen und Grenzschließungen im Ausland festsaßen, wurden in ihre Heimat zurückgeflogen.

In Maas’ Amtszeit fiel auch der überstürzte Abzug der Nato-Truppen aus Afghanistan im August 2021. Im Februar 2022 machte Maas öffentlich, dass er damals seinen Rücktritt angeboten habe.