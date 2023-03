Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Streitkräfte Russlands greifen in ihrem Feldzug in der Ukraine mit einer grausamen Waffe an: Es ist die international weitgehend geächtete Streumunition.

„Zivilisten bleiben hauptsächlich die Opfer der Streumunition“, betonte der Direktor des UN-Instituts für Abrüstungsstudien, Robin Geiss, am Donnerstag in Genf bei der Vorstellung