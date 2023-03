Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Konflikt um das Donbass in der Ukraine weitet sich aus. Russlands Herrscher geht über Leichen, um eine Demokratisierung seines Landes und Osteuropas zu verhindern. Ein Leitartikel von Michael Garthe, Chefredakteur der RHEINPFALZ.

Es sind unwirklich erscheinende Bilder: Da sitzt ein Mann in riesigen Sälen an langen Tischen, allein, in Konfrontation mit einem Staatsgast oder vor dem Nationalen Sicherheitsrat, fast nur Männer.