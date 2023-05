Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die nordkoreanische Führung provoziert wieder einmal die Weltgemeinschaft. Wahrscheinlich will sie damit Zugeständnisse erpressen. Die „Sonnenscheinpolitik“ ist erst einmal Geschichte.

Als Südkoreas Führung per Satellit live mit anschauen musste, wie das Symbol der friedlichen Wiedervereinigung in einer Explosion in sich zusammenfiel, gab es nur eine gute Nachricht: Eigene