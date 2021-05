Jahrelang konnte eine neonazistische terroristische Vereinigung mordend durch das Land ziehen. Nur durch Zufall wurde der sogenannte NSU aufgedeckt. Zentrale Fragen bleiben bis heute ungeklärt.

Als am 4. November 2011 die Einsatzkräfte zwei Leichen in einem brennenden Wohnmobil in Eisenach fanden, waren sie eigentlich hinter Bankräubern her. Niemand ahnte zunächst, dass nun eine in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellose Terrorserie ans Licht kommen sollte. Die beiden Toten waren die Jahre zuvor untergetauchten Rechtsextremisten Uwe Mundlos (Jahrgang 73) und Uwe Böhnhardt (Jahrgang 77). Am gleichen Tag legte Beate Zschäpe (Jahrgang 75) in ihrer Zwickauer Wohnung Feuer. Die drei hatten den sogenannten „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU) gebildet.

Im Schutt ihres Verstecks fand die Polizei DVDs mit einem Video. In dem 15-minütigen Film, mit Tonsequenzen aus der Zeichentrickreihe „Der rosarote Panther“ versehen, tauchte erstmals der Name der Gruppe auf. Sie bekannte sich zu einer Reihe von Taten – zynisch als „Deutschlandtour“ bezeichnet –, deren fremdenfeindlichen Hintergrund Polizei und Sicherheitsbehörden nicht wahrgenommen hatten.

Immer dieselbe Tatwaffe

Dabei waren die neun zwischen 2000 und 2006 ermordeten Männer Migranten: Sie lebten in ganz Deutschland verstreut, acht stammten aus der Türkei, einer stammte aus Griechenland. Sie wurden in ihren Läden und Geschäften teils regelrecht hingerichtet. Das zehnte Opfer war eine Polizistin; die genauen Hintergründe ihres Todes 2007 durch Kopfschuss auf einem Parkplatz in Heilbronn sind bis heute ungeklärt. Die Tatwaffe war immer dieselbe, eine Ceszka-Pistole. Das war die gemeinsame Spur.

Die Ermittler gingen schnell von Familientragödien aus oder verorteten die Ursache der Verbrechen im migrantischen Milieu, im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität oder Drogenhandel. Als eine 160 Mann starke BKA-Sonderkommission 2005 die Ermittlungen aufnahm, erhielt sie den bezeichnenden Namen „Bosporus“. Ein Tiefpunkt war erreicht, als sich in den Medien der die Opfer herabwürdigende Begriff „Döner-Morde“ etablierte.

Von V-Leuten umgeben

Dass Neonazis sich gezielt Opfer nicht-deutscher Herkunft ausgesucht hatten – dafür reichte die Vorstellungskraft bei den Sicherheitsbehörden offensichtlich nicht aus. Umso größer war das Entsetzen, als der NSU sich selbst enttarnte. Denn die drei waren keine Unbekannten. Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe stammten aus Jena, kannten sich seit der Jugend. Sie waren ab den 90ern in der rechtsextremen Szene aktiv, radikalisierten sich zunehmend und gerieten mehrfach in Konflikt mit dem Gesetz.

Als Anfang 1998 bei einer Garagendurchsuchung Material für eine Rohrbombe gefunden wurde, erging Haftbefehl. Doch das Trio konnte aufgrund polizeilicher Pannen abtauchen, führte fortan ein Leben im Untergrund – und machte sich an das mörderische Werk. Unterstützung erhielten sie von Helfern aus der Szene, wobei dieses Umfeld nie ganz ausgeleuchtet wurde. Auch bewegten sich Dutzende Vertrauensleute staatlicher Behörden im Dunstkreis des NSU; ihre Rolle bleibt zwielichtig.

Nach der Aufdeckung der Terrorserie nahmen die Chefs mehrerer Verfassungsschutzämter den Hut. Diverse Untersuchungsausschüsse im Bund und in den Ländern bemühten sich um Aufklärung, was durch vernichtete oder verschwundene Akten erschwert wurde. 2015 folgte eine Verfassungsschutzreform. Bei der Verabschiedung attestierte der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) den Sicherheitsbehörden ein „kollektives Versagen“.

Mammutprozess in München

Ab 2013 wurde Beate Zschäpe der Prozess gemacht, fünf Jahre dauerte das Mammutverfahren in München. Sie wurde im Juli 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt unter anderem als Mittäterin an den von Mundlos und Böhnhardt begangenen Morden und Sprengstoffanschlägen.

Auch 15 Raubüberfälle gehen auf das Konto des NSU, der sich dadurch sein Leben im Untergrund finanzierte. Die beiden Männer hatten auch an jenem 4. November 2011 in Eisenach eine Bank überfallen. Auf Fahrrädern flüchteten sie zu ihrem Wohnmobil. Das war allerdings einem Passanten aufgefallen, der die Polizei informierte. Als die Terroristen sich ertappt sahen, erschossen sie sich selbst – wie zuvor verabredet. Zschäpe, die durch den Wohnungsbrand wohl Spuren verwischen wollte, wurde nach viertägiger Flucht in Jena gefasst.

Der Kalender

