Die Lage in Nordirland spitzt sich wieder zu. In der vergangenen Woche kam es in Westbelfast an zwei Tagen zu Krawallen zwischen pro-britischen Loyalisten und der Polizei. Am Sonntag kaperten vier vermummte Männer einen Bus in Newtonabbey, einem Vorort im Norden von Belfast. Es war der vierte Vorfall dieser Art in diesem Jahr.

Erst in der vergangenen Woche hatten zwei bewaffnete Männer einen Bus in Newtownards in Brand gesteckt. Damals kommentierte die nordirische Infrastrukturministerin Nichola Mallon gegenüber der BBC,