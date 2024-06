Die Mischung bei den Kandidaten für die Wahl zu den RHEINPFALZ-Sportlern des Jahres 2023 ist vielfältig. Alle haben auf ihrem Gebiet Bestleistungen gezeigt – stimmen Sie ab!

Das Jahr 2023 ist nun schon seit einiger Zeit Geschichte. Nicht aber die Geschichten, die der Sport im vergangenen Jahr geschrieben hat. Nun kommt die Zeit, die Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften für das Geleistete auszuzeichnen. Und das wollen die RHEINPFALZ und der Donnersbergkreis auch in diesem Jahr wieder tun, wobei Sie als Leserinnen und Leser wieder ein gewichtiges Wörtchen mitzureden haben – mit der Wahl Ihrer Favoriten. Bis zum 26. Juni haben Sie nun die Möglichkeit, für Ihre Favoriten zu stimmen. Die Kandidaten im Überblick:

Hannes Ebener Foto: wsm

Hannes Ebener, Leichtathletik TSG Eisenberg

Für Hannes Ebener lief im vergangenen Jahr zunächst alles nach Plan. In der Halle holte sich der Athlet der TSG Eisenberg Mitte Januar in Ludwigshafen die Landesmeister-Titel in der U18 über 800 Meter und 1500 Meter. Dann wurde er „im Freien“ Mitte Juni in Ingelheim auch Landesmeister über die 1500 Meter. „Eigentlich hatte das Jahr gut begonnen, ich habe Trainingsbestzeiten gelaufen. Aber dann kam ein kleiner Infekt, der hat dann die Saison etwas zunichte gemacht“, berichtet der 18-Jährige. Denn sein Ziel, sich für die deutschen Meisterschaften der U18 zu qualifizieren, schaffte er nicht: „Ich war dann nicht mehr in der Lage, noch was Schnelles zu laufen.“

Gegen Ende des Jahres holte sich Ebener noch den Titel des Pfalzmeisters in der U18 im Crosslauf, bei den Landesmeisterschaften wurde er Zweiter. „Die Rheinland-Pfalz-Meiterschaft über die 1500 Meter war der größte Erfolg, den man auf dem Blatt liest“, sagt Ebener zum Jahr 2023. Aber für ihn war ein anderes Rennen „das eigentliche Highlight“, wie er sagt, auch wenn er da „im hinteren Mittelfeld“ landete: „Der größte Erfolg für mich persönlich war die gesunde Teilnahme an der Crosslauf-DM im November in Perl. Denn da war ich wieder fit und konnte auch ein bisschen Leistung abliefern.“

Im Mai hat der 18-Jährige, der nun in seine erste Saison in der U20 geht, seine schriftlichen Abiturprüfen hinter sich gebracht. „Das ist so weit gut gelaufen“, berichtet Ebener, der ein „Einser-Abi“ als Ziel hat. Das Training hat er deswegen aber nicht groß heruntergeschraubt. „Ich will in die Form kommen, die ich erwarte. Die 1500 Meter möchte ich in vier Minuten glatt laufen, die 800 Meter deutlich unter zwei Minuten. Wenn ich das schaffe, bin ich auch bei der U20-DM dabei“, berichtet er von seinen sportlichen Zielen.

Jonas Rapp Foto: Dell

Jonas Rapp aus Alsenz, Radsport

Radprofi Jonas Rapp muss gar nicht lange überlegen: „Der ,Glocknerkönig’ war das Highlight 2023“, sagt der 29-Jährige aus Alsenz der bereits seit sieben Jahren für das österreichische Team Hrinkow fährt. Am 4. Juli 2023 erreichte Rapp auf der Königsetappe der Österreich-Rundfahrt als Mitglied einer Ausreißergruppe als Erster die Bergwertung am Großglockner. Und holte sich so den prestigeträchtigen Titel des „Glocknerkönigs“.

„Für uns als österreichisches Team hat das einen extrem hohen Stellenwert“, sagt Rapp. „Insofern ist das schon was ganz Besonderes als ,Glocknerkönig’ ausgezeichnet zu werden.“ Dass er mit einer Ausreißergruppe unterwegs war, lag auch daran, dass er in der vergangenen Saison seine Rennstrategie ändern musste. „Ich hatte mir im September im Jahr davor bei einem Sturz einen Bruch an der Hüfte zugezogen“, berichtet er. „Ich habe da in der Vorbereitung viel Zeit verpasst. Dadurch kam auch der Taktikwechsel, auf Bergwertung statt auf Klassement zu fahren.“

Doch in den Bergwertungen wollte ihm lange ein Sieg nicht gelingen: Zweiter bei der Tour de Taiwan, Zweiter bei Belgrade Banjaluka, Zweiter bei der Österreich-Rundfahrt. Doch bei der Kroatien-Rundfahrt Ende September/Anfang Oktober gelang ihm dann doch noch der Sieg in einer Bergwertung. „Beim letzten Rennen habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt noch mal Zweiter werde, dann stimmt hier irgendwas nicht“, sagt Rapp mit einem Lachen. Und war es dann auch eine Genugtuung? „Ja, aber es war eher so das Gefühl, jetzt endlich hat es geklappt“, sagt Rapp. In diesem Jahr stimmte die Vorbereitung. Und somit „ist das Ziel nun wieder, auf Gesamtwertung zu fahren“, sagt er und freut sich über die Nominierung: „Es ist schön zu hören, dass man immer noch lokal wahrgenommen und wertgeschätzt wird.“

Jonas Kaufhold Foto: Dell

Jonas Kaufhold, Schach TSG Eisenberg

Jonas Kaufhold kann auf ein gelungenes Jahr 2023 zurückblicken. Denn der Schachspieler der TSG Eisenberg ließ gleich zu Beginn des Jahres aufhorchen. „Da bin ich Bezirksmeister geworden“, erzählt der 16-Jährige. Bei den Erwachsenen wohlgemerkt. Damit wurde Kaufhold der jüngste Bezirksmeister in der jüngeren Vergangenheit. Erst in seiner allerletzten Partie gegen Otto Jung (Enkenbach) konnt er sich den Titel sichern. Da sein Konkurrent, der einen halben Punkt vor ihm gelegen hatte, seine letzte Partie verlor, war die Tür offen. Und Kaufhold ging durch seinen Sieg gegen Jung nach fünf Stunden Spielzeit hindurch. „Dadurch habe ich mich für das Meisteranwärter-Turnier in Eisenberg qualifiziert, wo ich dann Fünfter geworden bin.“

Auch ansonsten war Kaufhold, der – natürlich – auch ein wichtiger Bestandteil der ersten Mannschaft der TSG Eisenberg Schach in der 2. Pfalzliga West ist, überaus erfolgreich. So gewann er drei Jugend-Grand-Prix-Turniere in Bad Dürkheim, Hauenstein und Ludwigshafen, holte in jedem seiner sechs Turniere eine Top-Fünf-Platzierung. „Dadurch habe ich zum Jahresende auch die Gesamtwertung im Jugend-Grand-Prix gewonnen“, erzählt der 16-Jährige. Zudem gab es den achten Platz bei den Bezirksschnellschachmeisterschaften in Winnweiler, wo er als bester Jugendlicher fünf von sieben Punkten holte. Durch seine Erfolge steigerte Kaufhold seine Deutsche Wertungszahl um fast 300 Punkte.

Und auch dieses Jahr ging schon wieder gut los: Bei den Pfälzischen Jugend-Einzelmeisterschaften im Januar in Bad Dürkheim holte sich der 16-Jährige, der natürlich auch in dieser Saison für die ersten Mannschaft der TSG ans Brett geht, den U18-Titel und die damit verbundene Qualifikation für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften.

