Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit Joe Biden ist eine Entspannung im transatlantischen Verhältnis zu erwarten. Das ändert aber nichts daran, dass die EU endlich auch außen- und sicherheitspolitisch mehr Verantwortung übernehmen muss. Hier ist auch Deutschland gefragt.

In den Hauptstädten vieler europäischer Länder wie auch in der EU-Zentrale in Brüssel wird aufgeatmet: Der Kelch vier weiterer Jahre Donald Trump ist an Europa vorbeigegangen.