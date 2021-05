Im Kampf gegen gefährliche Mutationen des Coronavirus aus Südafrika und Brasilien greift die britische Regierung scharf durch. Reisenden, die die Corona-Quarantäne verletzen, drohen drakonische Strafen.

Gesundheitsminister Matt Hancock verkündete am Dienstag im Unterhaus die Maßnahmen, die verhindern sollen, dass gefährliche Corona-Mutanten ins Land eingeschleppt werden. Wer sich nicht an die ab Montag geltenden Auflagen hält, muss mit Geldstrafen bis zu 10.000 Pfund (11.400 Euro) und Gefängnis bis zu zehn Jahren rechnen.Auf einer „Roten Liste“ der Hochrisiko-Zonen für Mutationen des Virus stehen 33 Länder – darunter fast ganz Südamerika und Afrika sowie Portugal als einziges europäisches Land. Wer von dort nach Großbritannien einreise, so Hancock, „muss sich nach der Ankunft in ein zugewiesenes Hotelzimmer begeben und dort zehn Tage lang isolieren“. Diesen Zwangsaufenthalt müssen Einreisende vorab online buchen und bezahlen. Sie lägen, so Hancock, bei 1750 Pfund, rund 1966 Euro – für Transport, Unterkunft, drei Mahlzeiten am Tag sowie zwei Pflicht-Tests, die am zweiten und am achten Tag des Aufenthalts fällig werden. Die Regierung hat 4600 Zimmer in 16 Hotels in der Nähe von Flug- und Fährhäfen angemietet.

Die Geldstrafen für Verstöße gegen die Isolations- oder Testpflicht reichen von 1000 bis 10.000 Pfund. Passagieren, die vor der Ankunft versäumt haben anzugeben, ob sie in einem „Rote-Liste-Land“ gewesen sind, drohen zehn Jahre Gefängnis.

Die zweite Corona-Welle in Großbritannien ebbt derzeit ab, aber die Fallzahlen sind weiter hoch. In den vergangenen sieben Tagen gab es im Königreich 124.001 Neuinfektionen, das sind 42.125 weniger als in der Vorwoche. Die Krankenhäuser sind mit fast 30.000 Covid-Patienten immer noch voll ausgelastet. Die Anzahl der Todesopfer in den vergangenen sieben Tagen ist um 1799 Fälle rückläufig, mit 6234 Covid-Opfern aber noch hoch. Lichtblick in der Misere: 12,3 Millionen Briten wurden mit der ersten Dosis gegen Covid-19 geimpft.