Die Versteigerung des Geißbocks am Dienstag nach Pfingsten in Deidesheim ist ein ausgezeichnetes Beispiel für gelebtes und lebendiges Brauchtum. Die 621. Auflage war ein Riesenspaß – und das ist vor allem einem Mann zu verdanken.

Respekt, was für eine tolle Leistung: Dass die Historische Geißbockversteigerung in Deidesheim so viel Freude macht und bis zum Schluss der 15 Minuten derart spannend ist, ist zuvörderst