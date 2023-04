Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch am Tag nach ihrer Wahlschlappe mit dem schlechtesten Landtagswahlergebnis aller Zeiten herrschte in weiten Teilen der rheinland-pfälzischen CDU Frust und Ratlosigkeit. Doch eines wurde deutlich: In der Landtagsfraktion kann Spitzenkandidat und Fraktionschef Christian Baldauf weiterhin mit Rückendeckung rechnen.

Vor der Sitzung des Landesvorstands, deren Ende erst am späten Abend erwartet wurde, mochten einige Parteigrößen gar nicht gerne auf den schwarzen Sonntag zu sprechen kommen. Nur 27,7 Prozent