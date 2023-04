Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die USA und Russland haben aus den vielen Toten durch nukleare Bomben auf Hiroshima und Nagasaki vor 75 Jahren nichts gelernt. Die wichtigsten Atommächte sind sogar dabei, eine neue Rüstungsspirale in Gang zu setzen.

Am 6. August 1945 setzte das US-Militär erstmals eine Atombombe in einem Konflikt ein – und veränderte mit dem Abwurf über dem japanischen Hiroshima am Ende des Zweiten Weltkrieges die