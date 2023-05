Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Frank-Walter Steinmeier einen Besuch in Kiew zu verweigern, nützt nur einem: dem Kriegstreiber Wladimir Putin.

Er müsse zur Kenntnis nehmen, dass sein Besuch in der Ukraine derzeit nicht erwünscht sei. So kommentierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag mit betont diplomatischen Worten einen