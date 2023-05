Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Initiative will die Verstorbenen der Pandemie sichtbar machen. Begonnen hat alles am Nikolaustag in Berlin. Inzwischen erinnern in immer mehr Städten sonntags Menschen mit Kerzen an die Toten. Grablichter brennen auch in Landau.

Täglich wird sie vermeldet – die Anzahl der Menschen, die an oder in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts waren es am Montag in Deutschland insgesamt 34.574