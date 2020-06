Am 14. Juni 1985 unterzeichneten Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten das Schengen-Abkommen.

Morgen feiern sie auf der Brücke zwischen den Grenzdörfern Scheibenhardt und Scheibenhard, dass die Grenze endlich wieder für alle offen ist. Was selbstverständlich geworden war, das freie „riwwer und niwwer“, hat heute vor genau 35 Jahren begonnen: Da unterzeichneten im Luxemburger Grenzort Schengen sechs Staaten ein Abkommen zum schrittweisen Abbau der Kontrollen. Das war harte Arbeit gewesen: engere Zusammenarbeit von Polizei und Zoll, Informationssysteme, Asylregeln. Es gab viele Ängste: Würde Schengenland zum Kriminellenparadies? Erst zehn Jahre später, im März 1995, wurden die Personenkontrollen tatsächlich abgeschafft. Drei Jahre später bilanzierte der damalige Bundesinnenminister Manfred Kanther (CDU), in Sachen Sicherheit ein harter Hund, Schengen sei eine „Erfolgsstory“.

Was sechs Staaten begonnen hatten, wurde schnell so attraktiv, dass in den Folgejahren mehr und mehr Staaten beitraten. Heute kann man vom Nordkap bis nach Sizilien fahren, ohne den Ausweis zu zücken. Vielmehr: man konnte. Die Flüchtlinge, dann das Coronavirus ließen Kontrollen wieder in die Werkzeugkästen der Staaten einziehen. Als Ausnahme freilich. Doch so eine Ausnahme hat gerade für die Pfälzer drei Monate gedauert.