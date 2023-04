Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erstmals wurde in einem EU-Mitgliedstaat die Schallmauer von 100.000 Covid-Toten durchbrochen. In Italien registrierten die Behörden seit Beginn der Pandemie vor mehr als einem Jahr am Montag insgesamt 100.103 Corona-Opfer. Das 60-Millionen-Einwohner-Land war von dem Virus Sars-CoV-2 im Frühjahr vergangenen Jahres früher und heftiger als andere Länder in Europa heimgesucht worden.

Am Abend des 21. Februars 2020 war im Spital von Schiavonia in Norditalien Adriano Trevisan gestorben: Der 77-jährige Rentner aus Vo’ Euganeo in der Region Venetien war der erste Patient