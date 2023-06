Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zur Beginn der Corona-Pandemie hieß es, autokratische Systeme könnten mit solchen Krisensituationen besser umgehen als Demokratien. Ein Blick nach China zeigt: Das ist falsch.

Es war eine erstaunliche Leistung, wie schnell es China Anfang 2020 gelang, das damals neuartige Coronavirus einzudämmen. China, das Land, in dem die Pandemie ihren Anfang nahm. Ein Land, in dem in