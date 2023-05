Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als erstes EU-Land führt Österreich ab 1. Februar definitiv die Impfpflicht ab 18 Jahre ein. Das entsprechende Gesetz wurde am Donnerstag im Parlament mit großer Mehrheit beschlossen. Die Regierung versüßt den Eingriff in die Grundrechte mit Geschenken in Milliardenhöhe.

Vergangenen Herbst erregte Österreich großes internationales Aufsehen, weil es als erstes Land in Europa die Absicht bekundete, die Impfpflicht gesetzlich einzuführen. Ähnlich wie in Deutschland