Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ab Montag wird in Rheinland-Pfalz ein neues Vakzin verimpft: Nuvaxovid, ein Produkt des US-amerikanischen Pharmaunternehmens Novavax. Über die Beschaffenheit und Wirksamkeit des Impfstoffs sprach Jörg Zittlau mit Christine Falk. Sie leitet an der Medizinischen Hochschule in Hannover das Institut für Transplantationsimmunologie und ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie.

Novavax soll die stockende Impfkampagne wiederbeleben, indem er auch bisherige Impfskeptiker zur Nadel bringt. Teilen Sie diese Hoffnung?

Cornelia Betsch von der Universität