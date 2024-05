Die Südwestpfalz ist beim Hochwasser mit einem blauen Auge davon gekommen. Ein zweites Ahrtal gab es nicht.

Die Schadenshöhe nach den Überschwemmungen in und um Zweibrücken ist immens. Für eine Einschätzung ist es noch zu früh. Sicher ist, dass das Wasser große Schäden angerichtet hat und man vor Ort noch lange mit ihrer Beseitigung zu tun haben wird. Für die Betroffenen, denen teilweise Wasser und Schlamm durchs Wohnzimmer gerauscht sind, ist das sehr schlimm. Dennoch muss man sagen, dass die Südwestpfalz mit einem blauen Auge davongekommen ist.

In der Südwestpfalz weder Tote noch Verletzte

Es gab hier weder Tote noch Verletzte wie bei der Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal. Und natürlich hatte die jeder vor Augen, als am Freitag der Stark- und Dauerregen einsetzte. Die rasch anschwellenden Bäche und Flüsse sorgten zwar für Überschwemmungen, doch hatten die Wassermassen glücklicherweise nicht die Wucht wie damals an der Ahr, wo Häuser und Brücken einknickten wie Streichhölzer. Der Katastrophenschutz hat in Zweibrücken sehr gut funktioniert, keine Frage. Es war aber auch eine Menge Glück im Unglück dabei. Gezeigt hat sich einmal mehr: Wasser lässt sich nicht aufhalten. Aber man kann dafür sorgen, dass alle rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.