Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Klimawandel bedroht die Landwirtschaft in Europa. Doch im EU-Parlament wird erbittert über ein Gesetz gestritten, das darauf abzielt , Ökosysteme vor dem Kollaps zu retten, indem etwa trockengelegte Moore wieder vernässt und Wälder aufgeforstet werden.

Dieser Sieg geht klar an Greta Thunberg – zumindest was die Anzahl der Mikrofone angeht. Die schwedische Klimaaktivistin ist der Stargast bei einer Demonstration am Dienstag vor dem Europaparlament