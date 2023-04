Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN), António Guterres, hat die Welt zur Abschaffung aller atomaren Waffen aufgerufen.

Die Menschheit sollte die Waffen vernichten, bevor die Waffen die Menschen vernichteten, betonte Guterres am Dienstag zum Auftakt einer Abrüstungskonferenz in Wien per Videoschaltung. Anlässlich