Bis zu 150.000 Menschen sollen am Wochenende gegen die Regierung in Georgien demonstriert haben. Seit Wochen sind sie auf den Straßen der Hauptstadt Tiflis. Worum geht es in dem Konflikt und warum ist das kleine Land wichtig für die Zukunft Europas?

Ist Georgien nicht zu unbedeutend und zu weit weg, um für Deutschland und die EU relevant zu sein?

Georgien mit seinen nur 3,7 Millionen Einwohnern ist eine ehemalige Sowjetrepublik,