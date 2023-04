Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Türkei hat mit ihrer aggressiven Außenpolitik die westlichen Partner in Europa und Amerika so vor den Kopf gestoßen, dass ihr jetzt Sanktionen sowohl von der EU als auch von den USA drohen. Präsident Recep Tayyip Erdogan ficht das nicht an.

Die EU will am Donnerstag und Freitag über Sanktionen gegen die Türkei wegen des Gasstreits im östlichen Mittelmeer entscheiden. Der US-Kongress verlangt vom scheidenden Präsidenten