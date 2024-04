Der US-Pharmariese Eli Lilly schafft mit seiner Ansiedlung in Alzey viele Arbeitsplätze. Diese sind für Pfälzer ebenfalls gut zu erreichen.

Eli Lilly, das seinen Hauptsitz in den USA hat, ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt. Und für den Weltmarkt will das Unternehmen nun auch in Rheinland-Pfalz produzieren lassen, in Alzey.

Alzey liegt in Rheinhessen, aber mit dem angrenzenden Donnersbergkreis ist die Pfalz ganz nah. Auch der nördliche Rhein-Pfalz-Kreis, Ludwigshafen, Frankenthal sowie die Kreise Bad Dürkheim und Kaiserslautern sind über die Autobahnverbindungen gut erreichbar.

So werden viele der Mitarbeiter, die beim Fabrikbau und vor allem beim Betrieb des neuen Werks benötigt werden, aus der Pfalz stammen und/oder dort wohnen. In der Pharmabranche gibt es viele hoch dotierte Jobs, von denen die ganze Region direkt oder indirekt profitieren wird.

Das Land punktet

Pharmaindustrie und Biotechnologie sind in Rheinland-Pfalz stark auf dem Vormarsch. Biontech hat mit seinem Corona-Impfstoff viel Aufmerksamkeit auf sich und Mainz gezogen. In Mainz folgt nach dem Lilly-Spatenstich in Alzey der Startschuss für ein weiteres Gebäude des Forschungsinstituts Tron. Tron-Gründer waren unter anderem die Biontech-Macher Ugur Sahin und Özlem Türeci. In Mainz, von Alzey aus auch gut erreichbar, wächst zudem ein Biotech-Campus. Abbvie will in Ludwigshafen kräftig investieren – Rheinland-Pfalz punktet mit Pharma und Biotech. Das sind gute Nachrichten in Zeiten, die wirtschaftlich ansonsten trüb sind.