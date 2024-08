Der in Zusammenarbeit mit dem Verein Seniorenbeirat, dem Verlag VogtherrComMedia und der Stadtverwaltung Neustadt gestaltete Seniorenwegweiser liegt nun in der 5. Auflage vor. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Die Broschüre beinhaltet der Stadtverwaltung zufolge Informationen zu zahlreichen Angeboten für ältere Menschen und hilft, Antworten auf häufig gestellte Fragen zu finden. Darüber hinaus enthält sie Informationen zu Aktivitäts- und Freizeitangeboten, zu diversen Beratungsangeboten wie zu finanziellen Hilfen, Fragen der Betreuung, ambulanten Diensten und altersgerechten Wohnformen sowie Gesundheits- und Vorsorgethemen.

Die Neuauflage des Seniorenwegweisers ist in einer Auflage von 11.000 Stück erschienen und ab sofort erhältlich beim Jugend- und Sozialamt der Stadt, Konrad-Adenauer-Straße 43, im Rathaus, im Bürgerbüro, der Stadtbücherei, in der Bürgerecke, dem Stadtteiltreff Böbig sowie beim Verein Seniorenbeirat und dem Pflegestützpunkt in der Rotkreuzstraße 2. Zudem ist der Seniorenwegweiser zu den Öffnungszeiten der Ortsverwaltungen erhältlich.