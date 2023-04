Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die russische Rakete, die am Samstag ein Wohnhaus in Dnjepr traf und Dutzende Menschen tötete, ist eigentlich für den Seekrieg gedacht. Ukrainische Abwehrsysteme sind dagegen so gut wie machtlos. Aber auch die Treffsicherheit ist eingeschränkt. Weitere „zufällige“ Verheerungen drohen.

Er wolle ein Beispiel für zivilisiertes Benehmen geben, erklärte Oleksij Arestowytsch.